Moldova-Italia, le formazioni ufficiali: confermato il 4-4-2 super offensivo! Vicario dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Moldova-Italia, sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Tutto confermato in casa azzurra con Orsolini e Zaccagni a supporto della coppia d'attacco Raspadori-Scamacca. Tonali e Cristante compongono la cerniera di centrocampo, Bellanova e Cambiaso i terzini. Davanti a Vicario spazio a Mancini e Buongiorno.

Moldova (3-5-2) - Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.