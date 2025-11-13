Il Parma è la squadra con l'età media più bassa in Serie A. Juve 6ª, Inter e Napoli in fondo
In Italia le società e gli allenatori puntano ancora molto sull'esperienza e lo dicono i dati. La squadra che ha impiegato i giocatori con l'età media più bassa è il Parma, seguito da Lecce e Cagliari. Subito dietro il Como, mentre la Juventus è quinta, la Roma undicesima e il Milan dodicesimo. Soltanto diciottesima invece l'Inter, davanti a Napoli e Lazio, ancora più "anziane" dei nerazzurri.
Di seguito la classifica completa, basata su dati forniti da Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio:
1. Parma - Età media: 24,5 (23 giocatori impiegati)
2. Lecce - Età media: 24,7 (23 giocatori impiegati)
3. Cagliari - Età media: 25 (24 giocatori impiegati)
4. Como - Età media: 25,5 (23 giocatori impiegati)
5. Genoa - Età media: 25,6 (24 giocatori impiegati)
6. Juventus - Età media: 25,7 (23 giocatori impiegati)
7. Sassuolo - Età media: 25,7 (25 giocatori impiegati)
8. Hellas Verona - Età media: 25,8 (25 giocatori impiegati)
9. Atalanta - Età media: 25,8 (22 giocatori impiegati)
10. Udinese - Età media: 26 (26 giocatori impiegati)
11. Roma - Età media: 26,1 (23 giocatori impiegati)
12. Milan - Età media: 26,5 (24 giocatori impiegati)
13. Fiorentina - Età media: 26,7 (23 giocatori impiegati)
14. Bologna - Età media: 26,7 (26 giocatori impiegati)
15. Pisa - Età media: 26,8 (25 giocatori impiegati)
16. Torino - Età media: 27,2 (25 giocatori impiegati)
17. Cremonese - Età media: 27,6 (27 giocatori impiegati)
18. Inter - Età media: 27,8 (24 giocatori impiegati)
19. Napoli - Età media: 28,2 (24 giocatori impiegati)
20. Lazio - Età media: 28,3 (24 giocatori impiegati)
