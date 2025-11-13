Bereszynski: "Ho capito subito che volevo il Palermo. Polonia? Sarei tornato solo al Legia"

“A Palermo sono felice, è la mia nuova casa”. Il difensore Bartosz Bereszynski dal ritiro della Polonia parla così del suo presente in rosanero ai microfoni di TVP Sport: “Quando è arrivata la proposta del Palermo ho capito subito che volevo andare lì, dovevo solo aspettare. - prosegue il classe ‘02 come riporta Stadionews - Abbiamo iniziato a parlare a fine agosto e desideravo trovare un accordo perché volevo restare in Italia”.

Bereszynski parla infatti anche delle altre possibilità avute in estate dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria: “Ricorderò sempre con affetto il club e la città di Genova, ma nel calcio non c’è spazio per i sentimenti. Dalla Polonia ho ricevuto una sola proposta, ma da un club di categoria inferiore, ho avuto contatti piuttosto concreti con il Rakow, ma avrei preso in considerazione seriamente soltanto un’offerta della Legia Varsavia”.

Infine il centrale, che può giocare anche come terzino, parla così del futuro: “Ho un anno di contratto e in base al risultato finale sono previste diverse opzioni per il futuro”.