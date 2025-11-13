Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il fratello di Astori: "Nei fiorentini vedo l'amore per Davide. Iniziativa per i 100 anni viola"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:38Serie A
Giacomo Iacobellis
Bruno Astori, fratello di Davide, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" per promuovere e parlare della cena di giovedì 20 novembre, organizzata dalla associazione "Davide Astori", il cui ricavato andrà in beneficenza al Centro Cardiologico del Monzino di Milano.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo sempre molto legati a Firenze e non perdiamo occasione per dimostrare il nostro attaccamento a Firenze è sempre forte, quindi è sempre un piacere essere in questa città. Ogni tentiamo di tenere viva la sinergia con enti e associazioni, in questo caso Cure to Children, che Davide, insieme a Leonardo sostenevano. Una collaborazione, che è nata 2 anni fa, in occasione di una raccolta fondi in Fiorentina-Milan, a favore di cure oncologiche per i bambini in Camerun. È un legame, che è nato fin da subito e prosegue quello che Davide avrebbe voluto.

Giovedì faremo questa cena e ne approfitto, per chi volesse partecipare, ci sono ancora dei posti sul nostro sito. Il rapporto con la città di Firenze è enorme e con questo progetto abbiamo aggiunto, al nostro organigramma Gino Salica, che sta dando una grande mano e sarà importante per il prossimo anno, abbiamo una bella sinergia con il Centro Cardiologico del Monzino di Milano, con le quali abbiamo già fatto delle donazioni, in favore di scoperte fatte da questo centro che continuiamo a sostenere. Vediamo nelle persone di Firenze l'amore per Davide e il nostro compito, è di portare avanti questo ricordo. Pensate, che nel centenario della Fiorentina, il 3 marzo di giocherà Fiorentina-Udinese e conoscendo Sara, stiamo pensando di fare qualcosa, nonostante le restrizioni, che lo stadio impone".

Editoriale di Marco Conterio
