Luis Henrique potrebbe lasciare l'Inter a gennaio, Diouf no. A meno che non torni al Lens

Nell'Inter che proprio nell'ultimo fine settimana di campionato è riuscita a tornare in vetta alla classifica della Serie A dalla fine della scorsa edizione del torneo, ci sono alcuni giocatori che, nonostante una delle filosofie di base di Chivu riguardi l'applicazione più larga possibile del turnover, non stanno trovando proprio spazio. E su di loro iniziano già a sommarsi le indiscrezioni per gennaio.

Sono Luis Henrique e Andy Diouf, messi assieme sono costati circa 50 milioni di euro all'Inter, per però toccare ben poco il campo. E dei due, tra l'altro, il meno utilizzato non può nemmeno pensare di lasciare l'Inter a gennaio, fosse pure solo un prestito di qualche mese alla ricerca di maggior minutaggio. Diouf, anche se volesse, potrebbe solamente tornare al Lens, visto che in stagione ha già vestito due maglie in partite ufficiali. Difficile però che possa succedere.

Discorso differente invece per Luis Henrique, sul quale è la stessa Inter a star valutando con attenzione quali potrebbero essere le mosse giuste per permettergli di non arrestarsi troppo nel suo sviluppo. Nelle scorse ore è emersa per esempio la notizia per cui la stessa società nerazzurra lo avrebbe già proposto in Ligue 1, tra l'altro anche al Marsiglia dal quale è stato acquistato, oltre che a Lione e Monaco. La soluzione di un rientro in Francia, al momento, non sembra però calda.