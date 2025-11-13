Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non solo la Samp, anche l'Avellino punta Odenthal del Sassuolo. C'è stato un primo contatto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie B
Tommaso Maschio

Dopo essere stato protagonista della promozione del Sassuolo in Serie A, la seconda consecutiva dopo quella con il Como, per Cas Odenthal le cose non sono andate nel migliore dei midi in questo avvio di campionato dove non è mai stato utilizzato dal tecnico neroverde Fabio Grosso.

Per questo il classe 2000 a gennaio potrebbe lasciare l’Emilia per tornare a giocare in quella Serie B dove ha saputo fare la differenza e vincere nelle ultime stagioni. Se nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato alla Sampdoria, squadra che a gennaio andrà alla caccia di almeno un rinforzo per reparto, le ultime indiscrezioni parlano di un altro club interessato all’olandese per puntellare una difesa che finora ha mostrato diverse crepe come quella dell’Avellino, la seconda più battuta del campionato cadetto dopo il Pescara.

I buoni rapporti fra il club irpino e il Sassuolo, testimoniati dagli arrivi del terzino Filippo Missori, del centrocampista Justin Kumi e dell'attaccante esterno Luca D'Andrea in estate, potrebbero favorire i biancoverdi nella corsa a Odenthal con Sassuolonews.net che parla di un primo contatto fra il ds dell’Avellino Mario Aiello e il suo omologo in neroverde Francesco Palmieri nel corso del Gran Galà del Calcio andato in scena nei giorni scorsi.

