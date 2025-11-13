Viali: "Il Monza può fare come il Sassuolo. Palermo in difficoltà, ma è comunque lì"

“Il Monza può ripercorrere le orme del Sassuolo. Erano un po' le aspettative generali perché sono rimasti quasi tutti i giocatori che avevano in Serie A e come successo agli emiliani avevano bisogno di mentalizzarsi sulla categoria, per questo ha avuto qualche difficoltà all’inizio. Ma ora è venuta fuori la qualità della squadra e credo che continuerà così fino in fondo”. Il tecnico William Viali parla così ai microfoni di TuttoB.com della capolista della serie cadetta commentando i temi del campionato a partire dalla ‘delusione’ Palermo: “Nessuno avrebbe pensato che perdessero così tanti punti in questo avvio. Le difficoltà del Palermo non erano pronosticabili, ma la distanza dalla promozione diretta è comunque di soli 6 punti. C’è ancora tanta strada da fare e sono convinto che cambieranno ancora molte cose”.

Viali poi si sofferma su alcune rivelazioni di questo avvio: “Il Frosinone è una delle note più positive del campionato, mentre il Cesena ha dato continuità a un progetto tecnico che sta pagando. La Reggiana? La classifica dice che può ambire ai play off, sono partiti molto bene e conoscendo un po' la loro rosa penso che abbiano le carte in regola per giocarsela”.

“Credo che la Samp non abbia una rosa così lacunosa, quantomeno non da ultimo posto. - conclude Viali - Di sicuro, però, non è mai facile stravolgere tutto a gennaio: la storia dice questo”.