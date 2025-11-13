Cagliari, seduta senza 7 nazionali: in 5 hanno lavorato individualmente

Seduta di lavoro senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. Questa la nota in merito della società sarda:

"Nuova seduta di allenamento per i ragazzi di mister Pisacane, al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini nella settimana di sosta del campionato. Senza i sette rossoblù impegnati con le rispettive selezioni nazionali – Elia Caprile (Italia), Riyad Idrissi e Marco Palestra (Italia Under 21), Yerry Mina (Colombia), Adam Obert (Slovacchia), Zito Luvumbo (Angola), Semih Kılıçsoy (Turchia Under 21) – la squadra ha svolto degli esercizi di attivazione, per poi dedicarsi a dei lavori tattici. In chiusura, una partita giocata su campo ridotto. Lavori atletici individuali per Ciocci, Deiola, Liteta, Pintus e Rog.

Domani, venerdì 14, squadra in campo al mattino".