Premio Puskas 2025, tra Yamal e Declan Rice spunta un centrocampista del Cagliari

C'è un protagonista che non ti aspetta in lizza per vincere il Premio Puskás: Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è infatti nella shortlist comunicata oggi dalla FIFA con gli autori del gol più bello del 2025, da premiare durante i prossimi The Best FIFA Football Awards 2025.

Insieme al Premio Marta FIFA, questo riconoscimento celebra i migliori gol segnati tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), con tifosi ed esperti chiamati a scegliere i vincitori dei premi del femminile e maschile. Come accaduto lo scorso anno, i vincitori dei due premi saranno determinati da una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends.

Gol candidati al Premio Marta FIFA

Jordyn Bugg | North Carolina Courage - Seattle Reign | 22 marzo 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais - Arsenal | 27 aprile 2025

Ashley Cheatley | Brentford - Ascot United | 3 novembre 2024

Kyra Cooney-Cross | Germania - Australia | 28 ottobre 2024

Jon Ryong-jong | Corea del Nord - Argentina | 2 settembre 2024

Marta | Orlando Pride - Kansas City Current | 17 novembre 2024

Vivianne Miedema | Galles - Paesi Bassi |5 luglio 2025

Kishi Núñez| Argentina - Costa Rica |8 settembre 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres - Guadalajara | 3 marzo 2025

Ally Sentnor | Stati Uniti - Colombia | 20 febbraio 2025

Khadija Shaw | Hammarby - Manchester City | 21 novembre 2024

Gol candidati al Premio Puskás FIFA

Alerrandro | Vitória - Cruzeiro | 19 agosto 2024

Alessandro Deiola | Cagliari - Venezia | 18 maggio 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul - Seattle Sounders | 31 luglio 2025

Santiago Montiel | Independiente - Independiente Rivadavia | 11 maggio 2025

Amr Nasser | Al Ahly - Pharco | 17 aprile 2025

Carlos Orrantía | Querétaro - Atlas | 16 aprile 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund | 21 giugno 2025

Declan Rice | Arsenal - Real Madrid | 8 aprile 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta - Arema | 9 marzo 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa - Rizespor | 9 febbraio 2025

Lamine Yamal | Espanyol - Barcelona | 15 maggio 2025