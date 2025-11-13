Premio Puskas 2025, tra Yamal e Declan Rice spunta un centrocampista del Cagliari
C'è un protagonista che non ti aspetta in lizza per vincere il Premio Puskás: Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è infatti nella shortlist comunicata oggi dalla FIFA con gli autori del gol più bello del 2025, da premiare durante i prossimi The Best FIFA Football Awards 2025.
Insieme al Premio Marta FIFA, questo riconoscimento celebra i migliori gol segnati tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), con tifosi ed esperti chiamati a scegliere i vincitori dei premi del femminile e maschile. Come accaduto lo scorso anno, i vincitori dei due premi saranno determinati da una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends.
Gol candidati al Premio Marta FIFA
Jordyn Bugg | North Carolina Courage - Seattle Reign | 22 marzo 2025
Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais - Arsenal | 27 aprile 2025
Ashley Cheatley | Brentford - Ascot United | 3 novembre 2024
Kyra Cooney-Cross | Germania - Australia | 28 ottobre 2024
Jon Ryong-jong | Corea del Nord - Argentina | 2 settembre 2024
Marta | Orlando Pride - Kansas City Current | 17 novembre 2024
Vivianne Miedema | Galles - Paesi Bassi |5 luglio 2025
Kishi Núñez| Argentina - Costa Rica |8 settembre 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres - Guadalajara | 3 marzo 2025
Ally Sentnor | Stati Uniti - Colombia | 20 febbraio 2025
Khadija Shaw | Hammarby - Manchester City | 21 novembre 2024
Gol candidati al Premio Puskás FIFA
Alerrandro | Vitória - Cruzeiro | 19 agosto 2024
Alessandro Deiola | Cagliari - Venezia | 18 maggio 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul - Seattle Sounders | 31 luglio 2025
Santiago Montiel | Independiente - Independiente Rivadavia | 11 maggio 2025
Amr Nasser | Al Ahly - Pharco | 17 aprile 2025
Carlos Orrantía | Querétaro - Atlas | 16 aprile 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund | 21 giugno 2025
Declan Rice | Arsenal - Real Madrid | 8 aprile 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta - Arema | 9 marzo 2025
Kévin Rodrigues | Kasımpaşa - Rizespor | 9 febbraio 2025
Lamine Yamal | Espanyol - Barcelona | 15 maggio 2025