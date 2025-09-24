Roma, Gasperini: "Episodio acerbo nel finale, dispiace per Pisilli ma bisogna imparare"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, analizza così ai microfoni di Sky Sport la sfida di Europa League vinta per 2-1 contro il Nizza: "Ormai abbiamo giocato già tante partite e abbiamo questa caratteristica per cui è difficile tirarci in porta, a parte quell'episodio acerbo la prestazione di parecchi giocatori è stata di alto livello. Qualche problema ce lo abbiamo nel finale, soprattutto da parte di chi entra: la testa è sempre quella giusta, però anche stasera abbiamo sofferto molto".

Pellegrini ha cambiato la fase offensiva?

"Pelle ha queste qualità tecniche indubbie, stasera ha tirato benissimo quel calcio d'angolo. Secondo me non aveva recuperato bene dalla partita di domenica, pagando il fatto di non aver giocato per tanti mesi. Oggi era un po' più in difficoltà rispetto al derby".

Gli attaccanti sono quelli sui quali lavorare?

"Sì, ma un po' tutta la fase offensiva deve vederci crescere, senza puntare il dito sulla punta centrale. Dovbyk è in crescita sul piano atletico, dobbiamo migliorare tutti per permettere agli attaccanti di essere più pericolosi mettendoli nelle condizioni migliori".

Tsimikas cosa può dare in più?

"Abbiamo tante partite da giocare, in quel ruolo c'è anche Angelino: sono due giocatori entrambi affidabili, anche lui è reduce da un periodo di inattività, calciano bene tutti e due, hanno caratteristiche simili, molto specifici nel ruolo e mi trovo a doverli alternare".

L'ingenuità di Pisilli poteva costare cara?

"Nel calcio basta l'episodio per dare la svolta alle gare, che vanno portate in fondo. Stasera è capitato questo episodio evitabile, ma abbiamo un nucleo molto solido e competitivo, c'è solo bisogno di integrarlo imparando da quei giocatori che vengono impiegati con maggior continuità".

Hai rivisto l'azione del rigore?

"Non l'ho vista, ma me la ricordo bene. L'azione era finita, chiaramente è un'ingenuità. Dispiace per Pisilli, ma questi sono livelli alti e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è molto tempo. Poi gli errori ci stanno, sono ragazzi giovani ma devono imparare velocemente".