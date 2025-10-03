Più Hellas che Sassuolo, ma nessun gol: ancora 0-0 al 45' a Verona

Si chiude il primo tempo allo stadio Bentegodi: Verona e Sassuolo sono ancora ferme sullo 0-0. Assente Berardi per uno stop fisico dell'ultimo minuto. Più Verona che Sassuolo in questa prima frazione, ma i gialloblu peccano di imprecisione. I neroverdi sono comunque più che mai in partita e hanno creato almeno tre situazioni da gol a fronte di una decina di conclusioni, più o meno pericolose, dei padroni di casa.

Chance Sassuolo, poi Muric salva su Serdar

Nei primi minuti di gioco è il Verona a fare la partita, con Giovane che scalda Muric dopo cinque minuti con un sinistro debole dalla distanza. Nel capovolgimento di fronte è provvidenziale per i gialloblu Nelsson a fermare Laurienté, che altrimenti si sarebbe presentato davanti a Montipò. Il Sassuolo si rimette in ordine e quando spinge fa male: Frese si supera per salvare due gol fatti con Pinamonti in agguato, poi Nelsson mura Doig che aveva calciato a botta sicura. La partita è viva: gran botta di Serdar deviata in corner da Muric.

Rigore assegnato e poi tolto. Più Verona che Sassuolo

Sul corner successivo Fourneau fischia un calcio di rigore per un tocco di mano di Volpato. Il VAR richiama il direttore di gara, che nel rivedere le immagini torna sui suoi passi per un precedente fallo sul portiere da parte di Unai Nunez. Riprende il gioco e Giovane nel cuore dell'area ha la palla dell'1-0, si immola Muharemovic. Il Verona spinge: Orban conclude dai venti metri, palla alta non di molto. Ancora Hellas: Serdar va vicinissimo allo specchio incrociando il destro dal limite.

Partita viva, ma nessun gol

Frese ci prova su punizione al 37', Muric la blocca in tuffo. Vranckx manca la deviazione da due passi su una punizione dalla trequarti, un minuto dopo Orban è caparbio a pressare Idzes che rischia di fargli fare un 'gollonzo'. Ancora Serdar dalla distanza calcia alto. Giovane incrocia con il sinistro, tiro rimpallato fra le braccia di Muric. Semi-rovesciata ancora di Giovane in chiusura di frazione: palla centrale. Al 45' si rivede il Sassuolo: punizione di Laurienté, Montipò devia in corner.