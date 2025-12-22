Pochi intimi a Riad e organizzazione approssimativa. Napoli avanti al 45' con magia di Neres

Neres illumina la notte di Riad, in una finale di Supercoppa italiana che si sta giocando in un Al-Awwal Park non propriamente vestito a festa, per usare un eufemismo. Clima spettrale, si notano gli spalti vuoti e gli organizzatori a pochi minuti dal calcio d'inizio hanno provato a metterci una toppa, sistemando dei teloni all'altezza della parte superiore delle curve, raggruppando pertanto tutti i tifosi nella parte inferiore affinché l'effetto televisivo sia di un impianto pieno.

Apprendiamo con tristezza come le falle organizzative siano sotto gli occhi di tutti: nel pre-partita, all'ingresso delle Legends, molti nomi sono stati pronunciati in modo approssimativo, nella migliore delle occasioni. Si è arrivati anche a scambiare Leonardo Bonucci con Christian Vieri.

La partita: Napoli meritatamente in vantaggio. Partenopei che crescono col passare dei minuti e che confezionano più di un'occasione da gol. Serve però una magia per sbloccarla: al 38' David Neres riceve da rimessa laterale e dalla fascia sinistra si accentra e trova il tiro a giro che si infila sul palo più lontano. Secondo gol per il brasiliano, dopo quello al Milan e così balza anche al primo posto della classifica marcatori di questo mini-torneo.