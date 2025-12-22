Tacchinardi: "Il Napoli poteva segnare molto di più. Neres cambiato da Conte, ti entra nella testa..."

Ai microfoni di SportMediaset Alessio Tacchinardi ha commentato il netto successo del Napoli contro il Bologna in Supercoppa Italiana, un 2-0 che consegna il trofeo agli azzurri e nasconde una prestazione completa della squadra di Antonio Conte: "Il Napoli solo due mesi fa aveva perso 2-0 in quel modo col Bologna… Conte rispetto a quel momento ha cambiato la squadra, oggi il Napoli ha vinto con merito. Poteva segnare tantissimi gol in più e proprio per questo io do grandi meriti a Conte che nonostante gli infortuni riesce sempre a trovare delle soluzioni".

Come ha visto la partita e la prova di Neres?

"Il Bologna ha fatto la finale con merito, ma la rosa del Napoli ha qualcosa di più oggettivamente nonostante le assenze. Anche nel rendimento di Neres c'è la mano di Conte, l'ha cambiato nella testa. Fa due gol quindi meriti suoi, ma il tecnico ha cambiato assetto e moduli in base ai giocatori. Conte ti entra in testa mentalmente, è una fortuna essere allenati da lui".