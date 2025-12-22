Napoli-Bologna 2-0, le pagelle: Neres è genio e opportunismo. Conte stritola Italiano

NAPOLI - BOLOGNA 2-0 - 38' e 57' David Neres



NAPOLI (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)



Milinkovic-Savic 6 - Finale serena per il serbo che deve solo prendere un colpo di testa telefonato di Ferguson.

Di Lorenzo 6 - Eguaglia Diego Armando Maradona nel vincere due scudetti e una Supercoppa da capitano. Nel complesso Cambiaghi punge nei primi minuti, poi la serata diventa tranquilla.

Rrahmani 7 - Del trio di difesa quello che si disimpegna meglio annullando praticamente Castro. Efficace nell'anticipo, nel gioco aereo e in appoggio.

Juan Jesus 6.5 - Sempre sul pezzo, preciso nelle chiusure. Orsolini si vede a sprazzi, poi scompare. Dall'84' Buongiorno sv.

Politano 6.5 - Si fa apprezzare da subito per un bel recupero difensivo e pochi istanti dopo a spingere in avanti. Gara di grande sacrificio, lasciando le luci della ribalta a Neres.

Lobotka 6.5 - Maestro in cattedra. Organizza il gioco, non sbaglia nulla o quasi e copre la zona di McTominay quando lo scozzese decide di proiettarsi in avanti.

McTominay 6.5 - Fa sentire la sua fisicità in mezzo ed è sempre nel vivo della manovra offensiva. Che sia lui a concludere o a mandare gli altri in porta.

Spinazzola 6 - Riesce a tenere Orsolini prevalentemente entro la propria metà campo. Può sbloccare la partita, Ravaglia gli dice di no. Dal 68' Gutierrez 6 - Ordinaria amministrazione in una partita già virtualmente chiusa.

Neres 8 - È l'uomo del torneo. Tecnica, velocità, intuizione. E grande efficacia. Danza tra le linee, manda in porta con facilità i compagni di squadra, poi si costruisce da solo l'1-0 con una magia. Il raddoppio invece è scaltrezza nel leggere le debolezze avversarie e alta qualità nel finalizzare con lo scavetto. Dal 78' Mazzocchi sv.

Hojlund 7 - Gioca più di sponda nel primo tempo, si accende come finalizzatore nella ripresa, quando il Bologna deve alzare il baricentro e lui può sfruttare le sue qualità quando viene lanciato in profondità. Meriterebbe il gol per il numero di occasioni che si crea.

Elmas 6.5 - Il macedone sulla sinistra convince, per l'intelligenza tattica e l'abilità negli inserimenti che gli permette di pungere spesso. Gli manca la precisione al momento della conclusione. Dal 68' Lang 6 - Qualche guizzo in una partita che non ha più nulla da dire.

Allenatore Antonio Conte 8 - Terza Supercoppa vinta, dopo le due con la Juventus. Partita preparata perfettamente, giocata con personalità e gestita anche meglio. Se in campionato Italiano lo incartò, a Riad il tecnico salentino si prende la rivincita e alza pure un trofeo.

- - -

BOLOGNA (pagelle a cura di Pietro Mazzara, inviato a Riad)



Ravaglia 5.5 - Presente nei palloni alti. Poco dopo la mezz’ora è bravissimo a leggere l’intenzione di McTominay. Rallenta il colpo sotto di Spinazzola che poi Ferguson toglie dalla porta. Per poco non arriva sull’arcobaleno di Neres che sblocca la partita. Bella parata su Rrahmani dopo due minuti del secondo tempo. Male sui raddoppio di Neres.

Holm 5.5 - Fa una fatica indicibile nel provare a tener botta tra Spinazzola ed Elmas che non gli danno tregua. Impreciso anche in fase di cross.

Heggem 5.5 - Hojlund è una brutta bestia, lui soffre ma ci mette tutto quello che ha e nel secondo tempo, rispetto a Lucumi, dà almeno la sensazione di essere ancora sulla mappa della partita.

Lucumi 5 - Macchia un primo tempo quasi perfetto con l’erroraccio sul gol del 2-0 del Napoli, dove si fa spostare da Neres con troppa facilità. Eppure nei primi 45’, insieme ad Heggem, avevano limitato bene Hojlund.

Miranda 5 - Sono rare le discese offensive, con Politano e Neres che lo costringono a tenere il freno a mano tirato. Anche quando ha spazio, appare impaurito.

Ferguson 5.5 - Si mette a diga della difesa e, quando serve, diventa un terzo centrale. Determinante nel seguire, al 36’, l’azione del Napoli e a togliere dalla porta il pallonetto di Spinazzola che Ravaglia smanaccia, rallentandone la direzione verso il gol. Ha la palla del possibile 1-1, ma la manda al macero. (dal 68’ Dallinga 5 - invisibile da quando entra fino al fischio finale).

Pobega 5 - Il duello con McTominay è complicato fin dall’accoppiamento. Lungo l’arco di tutta la partita, ha almeno due marce in meno rispetto ai colleghi con la maglia del Napoli.

Orsolini 6 - All’interno di un deserto qualitativo della sua sqaudra, Orso cerca in tutti i modi di trovare spazio per la sua qualità. Aveva messo in porta Ferguson nell’occasione che avrebbe potuto cambiare la storia della finale del Bologna. (dal 79’ Dominguez sv)

Odgaard 5 - Dovrebbe mettere la museruola a Lobotka, in realtà non lo becca davvero mai, soffrendo tantissimo il dinamismo del play del Napoli. Italiano lo manda sotto la doccia nell’intervallo. (dal 46’ Moro 5 - Non dà nulla di quello che Italiano si sarebbe aspettato. Si vede all’88’ con un tiro dal limite che finisce alto).

Cambiaghi 5 - Come Orsolini dall’altra parte, fa una fatica immonda a sfondare. Sul gol di Neres buca l’uno contro uno difensivo. Non riesce a trovare la formula per attivarsi. (dal 68’ Rowe 5.5 - Rispetto a Cambiaghi dà quel sentore di pericolosità. Peccato che c’è solo un accenno di fragranza e poca sostanza, sbagliando anche un’occasione interessante).

Castro 5 - Un’anima in pena alla ricerca di palloni da giocare dentro l’area di rigore del Napoili. Ma è come un disperso nel deserto: impotente e assetato. (dal 79’ Immobile sv).

Allenatore Vincenzo Italiano 5 - Il suo Bologna, questa volta, non reagisce a livello mentale. Non ripete la prova fisica e mentale che si era vista contro l’Inter. Il Napoli stritola i rossoblù sotto tutti i punti di vista e tanti dei suoi giocatori, alla fine, non hanno recuperato le energie mentali post semifinale. Il campo è stato un giudice giusto.