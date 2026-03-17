Polverosi: "Il Como ruba l'occhio e lo rende felice. Tanti meriti di Fabregas, ma uno in particolare"

Già adesso la favola di questa Serie A non può che essere il Como, ma la banda di Cesc Fabregas non ha certo intenzione di fermarsi qui e si candida ad essere la principale favorita - più di Juventus e Roma - per la volata Champions. Ne ha parlato anche il giornalista Alberto Polverosi, in un editoriale pubblicato questa mattina dal Corriere dello Sport. Queste le sue considerazioni: "Fabregas ha tanti meriti ma se dovessimo sceglierne uno sarebbe la chiarezza di idee: è stato chiaro quando ha parlato con la proprietà per la scelta dei giocatori. Lo è stato ancora di più nello spogliatoio: noi dobbiamo giocare un calcio tecnico, di qualità, attraverso movimenti in cui ciascuno possa esprimere il proprio talento".

E ancora: "Il Como incolla davanti al video gli appassionati di calcio. È un piacere vederlo giocare, un po’ perché è una novità assoluta, ma molto perché il suo gioco ruba l’occhio e lo rende felice".

Infine, la chiosa sui singoli, in particolare su Nico Paz: "Il punto più alto della qualità viene raggiunto quando entra sulla scena Nico Paz, fra i suoi piedi la palla si sente a casa, coccolata e protetta. Il primo a immaginare il futuro di questo ragazzo era stato Ancelotti che nel Real Madrid, a soli 19 anni, lo aveva fatto debuttare in Champions League, dove Nico ha pure segnato un gol al Napoli. Intorno al fantastico 10 si muovono giocatori non di un piano inferiore".