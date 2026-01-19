Promise David nel mirino delle big di Serie A: "Da bambino guardavo sempre Pippo Inzaghi"

Promise David, talento dell'Union Saint-Gilloise finito sul taccuino di tanti club di Premier League e Serie A, ha concesso un'intervista a MilanNews parlando anche anche del suo possibile futuro in Italia. Queste le dichiarazioni dell'attaccante nato a cavallo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2001:

Promise, lei è nato il giorno del trasferimento di Filippo Inzaghi dalla Juve al Milan.

"Lo stesso giorno? (David è incredulo, ndr). Non lo sapevo.... A me piaceva di più quando era al Milan. Da bambino mi guardavo sempre i suoi highlights e i gol".

Che opinione aveva su di lui?

"Era un rapinatore dell'area di rigore di classe mondiale. Lo utilizzavo a FIFA (ride, ndr)".

Avete qualcosa in comune?

"No, siamo due giocatori completamente diversi. Da attaccante però devi sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano. E Filippo era uno dei migliori in questo".

Da bambino seguiva rossoneri per lui?

"No, il Chelsea. Mi piacevano Drogba e Lukaku".

Futuro in Italia?

"Adoro gli italiani, sono stato a Roma. Che bella! L'Italia è un Paese fantastico. Ma onestamente non guardo la Serie A. E se lo faccio è solo per seguire i miei ragazzi canadesi... Come Jony (Jonathan David, ndr). Io mi focalizzo al 100 per cento su me stesso. Sono egoista".