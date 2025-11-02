Provate a prendere Leao: fuga solitaria e palla al bacio per Pavlovic, 1-0 Milan sulla Roma
Si sblocca la partita del Meazza, con il Milan che trova l'1-0 sulla Roma dopo un primo tempo di sofferenza grazie a Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo conclude una repentina azione di contropiede lanciata da Leao, che in solitaria se ne va sulla sinistra e poi appoggia al centro per l'accorrente compagno, che con il piatto mancino batte Svilar.
