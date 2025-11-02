Milan, Pavlovic: "Felice per il gol e per la vittoria, il mister mi chiede di spingere"
Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Che sensazioni ti lascia questa partita e il gol vittoria?
"Molto contento, per il gol e per la vittoria".
Con la difesa a tre sei più libero di attaccare?
"E' un campionato molto difficile, dal mister ricevo indicazioni di spingere. Quando parte Rafa, devo partire anche io".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
