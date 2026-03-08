Lazio, fra contratti in scadenza e offerte in arrivo: i casi che andranno risolti entro giugno

Finire la stagione dei modi e programmare il futuro. La Lazio gioca su due fronti. Da una parte c’è un campionato da concludere e una Coppa Italia da provare a raggiungere dopo il 2-2 contro l’Atalanta nell’andata delle semifinali. Dall’altra invece c’è una prossima stagione da impostare nella speranza di non dover cambiare troppi elementi. La situazione in casa biancoceleste è complicata soprattutto alla luce del fatto che, complessivamente, ci sono 12 giocatori i cui contratti termineranno fra il prossimo giugno e il 2027.

Tre giocatori sotto osservazione sono Ivan Provedel, Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi. Il portiere si è fermato e non sarà a disposizione per domani sera mentre per quanto riguarda il difensore è stato vicinissimo a lasciare al Capitale a gennaio salvo poi fare dietrofront. Il centrocampista invece si è ripreso un posto da titolare e sta attraversando un buon momento con tre gol e tre assist in stagione. Queste saranno le tre situazioni che saranno valutate con calma entro fine anno.

E poi c'è la situazione legata a Mattia Zaccagni. Il capitano ha ancora tre anni di contratto ma è stato frenato da diversi guai fisici. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sarebbero da escludere delle offerte che potrebbero arrivare a giugno da altri campionati.