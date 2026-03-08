Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di Motta

Un verdetto che non è stato ufficializzato, ma che lo diventerà dopo l'intervento alla spalla per Ivan Provedel. La stagione del portiere biancoceleste si è chiusa con due mesi e mezzo d'anticipo. L'infortunio lo terrà fermo almeno tre mesi e, per questo motivo, la sua stagione si può considerare conclusa. Adesso la Lazio deve pensare a chi prenderà il suo posto e il prescelto sarà Edoardo Motta. Il portiere classe 2005 arrivato a gennaio per crescere alle spalle di Provedel dovrà prendersi le responsabilità da qui al termine della stagione. Con buona pace di Christos Mandas, andato via da Formello per fare il titolare e relegato in panchina al Bournemouth, mentre in biancoceleste avrebbe vissuto due mesi e mezzo da titolare. Sfortuna o segno del destino, quel destino che ora è nelle mani di Motta.

Lazio, l'occasione di Motta: l'esordio in A in un "derby"

Non c'è miglior occasione per un ex Reggiana di fare l'esordio in Serie A contro il Sassuolo. In un Olimpico che ancora una volta sarà deserto il portiere biancoceleste per la prima volta giocherà con la Lazio, in un match dove la squadra di Maurizio Sarri vuole dare continuità dopo la buona prestazione con l'Atalanta. Per questo motivo, oltre all'ingresso di Motta per Provedel, il tecnico toscano vuole cambiare il meno possibile. Confermata in blocco la linea difensiva con Marusic e Tavares ai lati di Romagnoli e Gila, quest'ultimo ormai recuperato dal problema al ginocchio. Chi spera di recuperare ma solo per la panchina è Toma Basic, il croato potrebbe tornare tra i convocati ma al suo posto ci sarà ancora Dele-Bashiru con Cataldi e Taylor. Davanti pochi dubbi, Isaksen e Zaccagni accompagneranno Maldini, anche lui recuperato dal problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la sfida col Torino.