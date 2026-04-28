PSG-Bayern, il vice di Luis Enrique: "Lavoriamo tantissimo sulla mobilità dei giocatori"

Rafael Pol, vice allenatore di Luis Enrique al Paris Saint-Germain, che ha tenuto il discorso alla squadra nel riscaldamento della semifinale d'andata di Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Sarebbe un vantaggio troppo grande per il Bayern entrare nei dettagli. Però vi posso dire che siamo due squadre a cui piace pressare e attaccare, e questo vedremo. Proveremo a limitare i loro punti di forza e a sfruttare invece le nostre virtù".

Come fate ad essere così fluido? Quanto lavoro c'è dietro?

"Tantissimo. Quasi ogni allenamento lavoriamo su questi concetti. Una settimana fa il mister ha detto che gli piacerebbe avere venti giocatori capaci di giocare dieci ruoli diversi, è differente dalla normalità ma più sono mobili i giocatori e più diventa difficile il compito degli avversari".