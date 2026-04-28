Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

PSG-Bayern, il vice di Luis Enrique: "Lavoriamo tantissimo sulla mobilità dei giocatori"

PSG-Bayern, il vice di Luis Enrique: "Lavoriamo tantissimo sulla mobilità dei giocatori"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 20:05Serie A
Dimitri Conti

Rafael Pol, vice allenatore di Luis Enrique al Paris Saint-Germain, che ha tenuto il discorso alla squadra nel riscaldamento della semifinale d'andata di Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Sarebbe un vantaggio troppo grande per il Bayern entrare nei dettagli. Però vi posso dire che siamo due squadre a cui piace pressare e attaccare, e questo vedremo. Proveremo a limitare i loro punti di forza e a sfruttare invece le nostre virtù".

Come fate ad essere così fluido? Quanto lavoro c'è dietro?
"Tantissimo. Quasi ogni allenamento lavoriamo su questi concetti. Una settimana fa il mister ha detto che gli piacerebbe avere venti giocatori capaci di giocare dieci ruoli diversi, è differente dalla normalità ma più sono mobili i giocatori e più diventa difficile il compito degli avversari".

Articoli correlati
Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli... Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli
Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17' Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17'
Fabregas prende appunti? Il tecnico del Como al Parco dei Principi per PSG-Bayern... Fabregas prende appunti? Il tecnico del Como al Parco dei Principi per PSG-Bayern
Altre notizie Serie A
Hurrikan Kane! In neanche tre anni è il nono miglior marcatore della storia del Bayern... Hurrikan Kane! In neanche tre anni è il nono miglior marcatore della storia del Bayern
Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli... Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli
La lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico... TMWLa lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
Parma, bilancio in perdita per 1,7 milioni e approvato dall'Assemblea dei soci Parma, bilancio in perdita per 1,7 milioni e approvato dall'Assemblea dei soci
AIA, Zappi verso la decadenza dopo la condanna: domani il Comitato, le ultime e la... TMWAIA, Zappi verso la decadenza dopo la condanna: domani il Comitato, le ultime e la nota
Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17' Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17'
Di Livio sull'assenza di Kean per Fiorentina-Sassuolo: "Raccontare bugie è sbagliato"... Di Livio sull'assenza di Kean per Fiorentina-Sassuolo: "Raccontare bugie è sbagliato"
Occhio all'assist sul commissario: perché la FIGC sta riflettendo dopo la condanna... TMWOcchio all'assist sul commissario: perché la FIGC sta riflettendo dopo la condanna di Zappi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
Immagine top news n.1 Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Immagine top news n.2 Caso Zappi, respinto il ricorso del presidente dell'AIA: confermata l'inibizione di 13 mesi
Immagine top news n.3 Inchiesta arbitri, giovedì Rocchi non si presenterà all'interrogatorio. Il legale: "Decisione mia"
Immagine top news n.4 CONI, presidente Buonfiglio: "Oggi non ci sono i presupposti per commissariamento FIGC"
Immagine top news n.5 Inchiesta arbitri, legale Rocchi: "Domani decideremo se presentarci dal pm"
Immagine top news n.6 Inchiesta arbitri, la soluzione di Gavillucci: "L'unica strada è il professionismo"
Immagine top news n.7 Inchiesta arbitri, il designatore Rocchi potrebbe non presentarsi davanti al pm
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.3 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"
Immagine news Serie A n.2 Piantanida: "Il Milan ha fatto il massimo, Allegri ha comunque creduto allo scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gentili: "Milan, Allegri ha rotto con tutta la dirigenza. E lo vedrei al Napoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli
Immagine news Serie A n.2 La lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
Immagine news Serie A n.3 Parma, bilancio in perdita per 1,7 milioni e approvato dall'Assemblea dei soci
Immagine news Serie A n.4 AIA, Zappi verso la decadenza dopo la condanna: domani il Comitato, le ultime e la nota
Immagine news Serie A n.5 Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17'
Immagine news Serie A n.6 Di Livio sull'assenza di Kean per Fiorentina-Sassuolo: "Raccontare bugie è sbagliato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Credo nei playoff. Ballardini? C'è un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine news Serie B n.2 Padova, l'ex Bovo: "Il discorso salvezza va chiuso in casa. ko col Pescara complicherebbe tutto"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Pierini e Pafundi parzialmente in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Giudice Sportivo: squalificati 5 giocatori. Due sono della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Entella-Padova non è stata solo calcio. Donati altri 12mila euro all'ospedale pediatrico Gaslini
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Patierno: "Avrei voluto fare di più. Playoff? Non dobbiamo pensare agli altri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.2 Ternana in vendita, una cordata umbra pronta a rilevare il club
Immagine news Serie C n.3 Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Maita: "La svolta della stagione? La gara con il Picerno"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, tegola per Corini in vista playoff: problema muscolare per Pasini
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Dimostrata supremazia assoluta. Curioso di sfidare l'Arezzo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.4 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.6 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?