PSG-Bayern, le formazioni ufficiali: Luis Enrique recupera Vitinha. Kompany con il 4-2-3-1

La Champions League entra nel vivo e la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si preannuncia ricca di emozioni. Le scelte di formazione confermano tutte le attese della vigilia: due squadre di altissimo livello, ricche di talento e pronte a regalare spettacolo.

Da una parte il PSG si presenta con il classico 4-3-3. In porta c’è Safonov, mentre la linea difensiva è composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Proprio il rientro del terzino portoghese rappresenta una delle notizie più importanti per il tecnico parigino, che ritrova anche Vitinha in mezzo al campo. Completano il centrocampo Zaïre-Emery e João Neves, mentre il tridente offensivo è di quelli che fanno paura: Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Dall’altra parte il Bayern Monaco risponde con il 4-2-3-1. In porta Neuer, davanti a lui Stanisic, Upamecano, Tah e Davies. In mediana Kimmich e Pavlovic garantiscono equilibrio e qualità, mentre sulla trequarti spazio a Olise, Musiala e Luis Díaz alle spalle dell’unica punta Harry Kane.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.