Olise come Del Piero? Capello non è d'accordo: "I suoi gol sono come quelli di Politano"
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Gol alla Del Piero o gol alla Olise? Negli studi di Sky, nel prepartita di PSG-Bayern Monaco, si è parlato delle reti del talento del Bayern, accostate a quelle di Alex Del Piero: il classico tiro a giro dal vertice dell’area che si infila sotto l’incrocio dei pali.
Olise come Del Piero, quindi? Fabio Capello, in studio, non è dello stesso avviso: “Sono più simili ai gol di Politano. Del Piero rientrava da destra, Olise invece rientra e calcia da sinistra, proprio come Politano.”
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