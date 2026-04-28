Napoli e Rrahmani, avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo del contratto, i dettagli
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Il Napoli e Amir Rrahmani hanno l’accordo sul rinnovo, nessun dubbio sul futuro insieme. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è infatti definito l’accodo tra il difensore centrale e il club campione d’Italia in carica, con intesa raggiunta tra le parti.
In particolare, Rrahmani rinnoverà fino al 30 giugno 2029, nel nuovo contratto sarebbe previsto anche un adeguamento dell’ingaggio rispetto a quello attualmente percepito.
Un “premio” a un giocatore il cui rendimento non è calato nemmeno in una stagione deludente per la squadra di Antonio Conte. Come evidenziato da TuttoNapoli, con Rrahmani in campo gli azzurri subiscono in media 0,76 gol a partita, mentre senza di lui il dato sale a 1,48, praticamente il doppio.
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