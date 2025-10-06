Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pulisic: "Mi uccide deludere il Milan. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose"

Pulisic: "Mi uccide deludere il Milan. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:45Serie A
di Alessio Del Lungo

C'è un giocatore che più di altri ha spinto il Milan fino al 3° posto in classifica in questo avvio di stagione ed è Christian Pulisic. L'americano ieri sera però si è reso protagonista di un errore pesantissimo dal dischetto contro la Juventus, che avrebbe regalato la vetta della classifica ai rossoneri, ma soprattutto un altro successo importantissimo sul campo di una diretta concorrente dopo il 2-1 al Napoli.

L'attaccante rossonero è ovviamente il primo a essere dispiaciuto e ha voluto farlo sapere anche ai suoi tifosi, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha commentato così il calcio di rigore fallito: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre". Non che ce ne fosse bisogno, ma così ha guadagnato ancora di più l'affetto dei suoi sostenitori.

La sua partita è stata comunque giudicata positivamente da Allegri, che lo ha tenuto in campo più a lungo per sfruttarne al massimo le qualità. Un calcio di rigore non cambia i giudizi, però è altrettanto vero che il Diavolo ne ha falliti 5 degli ultimi 7 e 7 degli ultimi 13: decisamente troppi per puntare a traguardi importanti e ambiziosi come lo Scudetto.

