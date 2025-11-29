La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)

L'imperativo in casa Milan è sempre uno: equilibrio. Dopo la vittoria nel derby, dunque, le parole di Massimiliano Allegri alla squadra non sono cambiate: non bisogna esaltarsi. Ci si è goduti il momento sì, si guarda con fiducia al prossimo futuro sì, ma bisogna mantenere i piedi per terra, restando concentrati. Perché poi è un attimo perdere punti, scivolare poco poco più dietro in classifica e deprimersi.

Allegri predica calma

A San Siro, questa sera, arriverà la Lazio. Avversario scorbutico, difficile da affrontare e ambiguo da capire. Allegri ha messo in guardia i suoi: "Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Stiamo lavorando per migliorare alcune situazioni, è normale. Poi quando siamo in campo bisogna capire che non bisogna mai abbassare l'asticella, cosa che abbiamo fatto contro Cremonese, Pisa e Parma: quando non abbiamo palla dobbiamo fare una fase difensiva di squadra. Quando domenica vedo Leao che si danna l'anima per dare una mano allora vedo che siamo sulla buona strada. Ma non vuol dire che è tutto risolto. Poi siamo alla dodicesima giornata, vuol dire che ci sono ancora 51 punti per entrare in Champions. Ma vuol dire anche che la quota scudetto può essere più bassa, se la quota Champions è più alta...".

La probabile formazione del Milan

Christian Pulisic, dopo il lieve affaticamento muscolare subito in settimana, non sarà rischiato. Al suo posto è aperto il ballottaggio: chi in coppia con Rafael Leao tra Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku? Il francese è leggermente in vantaggio, anche se avere una opzione puramente offensiva a gara in corso sta facendo riflettere Allegri sul da farsi. Per il resto, comunque, formazione confermata: Mike Maignan in porta con la fascia da capitano, in difesa il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, in mezzo Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. Indisponibili, oltre a Pulisic, anche Zachary Athekame e Santiago Gimenez.