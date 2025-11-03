Focus TMW Quanti rigori sono stati concessi in Serie A? E quanti falliti? I dati dopo il week-end

Il rigore intercettato da Milinkovic-Savic dopo la battuta poco convinta di Alvaro Morata. I riflessi di Mike Maignan sul penalty non trasformato da Dybala che ha causa anche il danno oltre la beffa, ovvero l'infortunio dell'attaccante argentino. La decima giornata di Serie A che si completerà questa sera con le sfide Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari porta di nuovo alla ribalta il dato relativo ai rigori che vengono fischiati e caratterizzano le gare nel nostro campionato. Ma anche la sensazioni che se ne realizzino sempre meno. Ma è davvero così? Partiamo dai dati.

In attesa degli ultimi due match di questo turno in Serie A sono stati fin qui concessi 29 calci di rigore, praticamente di media tre ogni giornata di campionato. Le squadre che hanno ricevuto più rigori a favore sono Napoli e Pisa: tre a testa. Ma tutte si son viste assegnare almeno un rigore, anche se non tutte l'hanno trasformato. E qui il dato sui rigori realizzati: dei 29 penalty fin qui concessi, 22 sono stati trasformati in gol e sette falliti. Di media, vengono realizzati tre rigori su quattro calciati: il 75%. E nella scorsa stagione?

Nella Serie A 2024/25 sono stati concessi in tutto 105 calci di rigore. Suddivisi in 38 giornate, siamo sui 2.77 rigori concessi per turno di campionato. Grossomodo la stessa media di questa stagione. Ed è così anche relativamente al dato dei rigori realizzati: dei 105 rigori concessi nello scorso campionato, ne sono stati falliti 24. Una media del 23%.

Stando quindi ai dati di questo avvio di stagione, nulla di nuovo e di diverso rispetto allo scorso campionato. Nonostante l'ultimo turno sia stato caratterizzato dagli errori di Morata e Dybala.