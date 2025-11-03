Dicara: "Galeone come un papà per me. Avrebbe meritato una big"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha voluto fare un ricordo di Giovanni Galeone l'ex calciatore e allenatore Giacomo Dicara: "Faccio fatica a parlarne, perchè per me è stato un secondo padre. Avevo 16 anni, ero in un angolino e la prima volta che mi fece giocare mi chiamò 'Bambino, te la senti?'. Da allora divenni come suo figlio, mi ha protetto, mi è stato vicino, mi ha incoraggiato, ma anche bastonato quando non rendevo. Devo tutto a lui. Lui vedeva il giocatore tecnicamente, che aveva estro. Era innamorato di questi giocatori.
Pretendeva tanto in campo, usciva pazzo se non rendevi. Mi ricordo le partitelle a fine allenamento, era una tecnica continua in ogni situazione con lui. Non ha mai barattato la sua libertà, ed è per questo che non ha mai allenato una big. E' un grande rammarico. Arrivò vicino all'Inter, ma non se ne fece nulla".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.