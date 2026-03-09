Capello crede nella rimonta del Milan sull'Inter: "Io a Madrid ho ripreso 9 punti al Barcellona..."

L'allenatore Fabio Capello ha parlato a Sky Sport il giorno dopo la vittoria per 1-0 del Milan nel derby contro l'Inter. "Avrei concesso anche due giorni di riposo, dopo quanto speso a livello mentale. E le vittorie però ti ricaricano, i tre punti erano molto importanti, soprattutto per staccare Como, Roma e Juventus nella lotta per il 4° posto. Questa è la cosa più importante per Allegri: non pensare allo Scudetto. Poi non si sa mai…".

Come parlerebbe ai giocatori del Milan se fosse al posto di Allegri?

"Penso che dovrebbe dire che hanno raggiunto quasi il primo obiettivo, adesso divertiamoci. Anche perché ho visto un'Inter tiepida, non grintosa né cattiva. Non so da cosa sia dipeso, ma non hanno giocato un derby da Inter. Invece il Milan era molto concentrato: avesse avuto un Leao più di impatto e determinato, forse il risultato sarebbe stato più ampio. Dell'Inter mi ha sorpreso la lentezza nel giocare la palla, forse si è sentita l'assenza di Calhanoglu".

Senza Lautaro Martinez l'Inter fa fatica.

"Lautaro è un capitano vero, uno di quelli che danno la scossa alla squadra, che corre da tutte le parti oltre che fare gol. Ed è proprio quella rabbia agonistica che Lautaro trasmette al resto della squadra che sta mancando all'Inter, è troppo importante avere un giocatore così nel momento in cui tutti giochicchiano".

Avrebbe dato una chance a Estupinan nel derby invece che a Bartesaghi?

"Bartesaghi è una realtà, un giovane che rappresenta il futuro del Milan e spero anche della Nazionale. Estupinan è stato preso già pronto, ha avuto difficoltà di ambientamento in un campionato non semplice come quello italiano. Ora si sta esprimendo: anche il ritmo del campionato gli permette di mettersi in evidenza".

Quanto possono pesare gli scontri diretti per l'Inter?

"L'Inter ha comunque un bel vantaggio, i ragionamenti che si fanno dicono che potrebbe non essere sufficiente, ma al di là degli avversari dico che è proprio una questione psicologica. In ogni partita, l'Inter ha alternato momenti di grande calcio ad altri di lentezza esasperante. E questo permette agli avversari di creare problemi, vanno trovate le giuste posizioni dei giocatori, oltre a recuperare Calhanoglu e Lautaro. E giocare con maggior umiltà e aiuto reciproco, cose che nelle ultime partite dell'Inter non ho visto. Il Milan ha un calendario abbastanza buono, quindi perché non tentare di recuperare in classifica? Io con il Real Madrid ho recuperato 9 punti al Barcellona, proprio perché si erano adagiati sul vantaggio che avevano. E l'Inter deve stare molto attenta a questo. Il pericolo è che nei giocatori non ci sia più quella serenità o convinzione".