Questo è il weekend in cui l'Inter può lanciare la volata scudetto

Sarà un venerdì sera diverso, per l’Inter. Complice il fatto che da domani San Siro sarà a disposizione del CONI per le cerimonie legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la squadra di Cristian Chivu affronterà oggi il Pisa di Alberto Gilardino. Vincere servirebbe anzitutto a dimenticare il ko in Champions League con l’Arsenal. Ma avrebbe anche un senso molto diverso.

È il weekend perfetto per la prima spallata. Senza nulla togliere al Pisa, la formazione toscana (fanalino di coda con il Verona) arriva al Meazza con le stigmate della squadra da battere, per chi sogna lo scudetto. L’Inter, peraltro, con le medio-piccole non ha mai sbagliato, in questo campionato: è vero che nei big match (Napoli, Juventus e Milan) non ha mai vinto. Ma con tutte le altre Chivu ha conosciuto finora un solo risultato: la vittoria.

Allo stesso tempo, in una giornata caratterizzata dal più classico testa-coda per l’Inter, le sue avversarie si sfideranno. Domenica alle 18 ci sarà Juventus-Napoli, poi alle 20.45 Roma-Milan. Vincendo oggi, l’Inter guadagnerebbe vantaggio su almeno due potenziali pretendenti al titolo. Se negli incroci domenicali arrivassero due vittorie casalinghe, andrebbe a +6 sul secondo posto (Milan) e a +7 sul terzo (in questo scenario Roma). Qualcuno ha detto fuga?