Rakitic esalta Modric: "A Milano non si rendono conto della fortuna che hanno"

L’ex stella del Barcellona e della Nazionale croata, Ivan Rakitic, ha rilasciato una intervista a Flashscore nel corso della quale ha elogiato il compagno di mille battaglie, Luka Modric.

Nel parlare di lui, ha spiegato di avere un "rapporto speciale" che lo lega al nuovo cuore pulsante del Milan: "Abbiamo iniziato entrambi in nazionale da giovani, e lui è ancora lì. È una persona incredibile, oltre che un grande giocatore", le sue parole. "Penso che non importi se sia tifoso del Real Madrid, del Milan, della Croazia o di qualsiasi altra squadra; bisogna semplicemente amare Luka, perché il modo in cui vive il calcio e come lo interpreta è davvero ammirevole", aggiunge.

Ecco poi una frase significativa per i tifosi rossoneri: "Penso che a Milano non si rendano ancora conto di quanto siano fortunati ad aver portato Luka nel loro club, perché è qualcosa di unico, speciale, avere un giocatore così nello spogliatoio e in campo. È incredibile come giochi alla sua età. E personalmente credo che Luka possa giocare ancora per qualche anno. Un aneddoto? Ce ne sono tantissimi, tanti momenti bellissimi, ma quelli meno noti devono restare tra me e Luka...".

Nel corso dell'intervista Rakitic ha parlato anche del fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal: "Direi che Lamine è un giocatore incredibile, e per questo sono orgoglioso di lui mentre cresce e migliora. Sta andando tutto nella direzione giusta, e lui ha capito che il calcio ha anche i suoi lati negativi, come gli infortuni e la pressione che deve affrontare. Lui a livello di Messi, Neymar e Suarez? Penso che debba seguire la sua strada; non lo paragonerei ai tre che avete menzionato".