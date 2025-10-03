Spagna, i convocati di De La Fuente: Yamal c'è, Morata no. Chiamato anche Jesus Rodriguez
La Federazione Spagnola ha reso nota la lista dei giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Georgia (11 ottobre) e Bulgaria (14 ottobre). Spicca la presenza di Lamine Yamal, reduce da un ritorno in campo dopo un infortunio, e la presenza di veterani come Marcos Llorente e Dani Olmo, a supporto dei più giovani nel gruppo guidato dal CT Luis de la Fuente. C'è anche Jesus Rodriguez del Como, mentre sono assenti Morata, Nico Williams e Fabian Ruiz.
Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón
Difensori: Marcos Llorente, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, Vivian
Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Baena, Barrios
Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Oyarzabal, Jesús Rodríguez, Samu
