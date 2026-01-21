Ranking UEFA per il 5° posto Champions: questa due giorni ci complica la vita

Una due giorni di Champions che complica la vita all'Italia nella corsa al posto extra per la prossima edizione. Il bilancio è di una sola vittoria (Juventus) un pareggio (Napoli) e due sconfitte (Inter e Atalanta). Pesa soprattutto il ko degli orobici perché avvenuto contro una squadra spagnola, il che permette agli iberici di avere vantaggio nel ranking. In questo momento siamo quinti, con l'Inghilterra che sembra già imprendibile mentre è sorprendente il secondo posto della Polonia, tuttavia destinata a perdere posizioni lungo il percorso. Le nostre speranze ora sono riposte in Roma e Bologna, impegnate domani sera contro Stoccarda e Celtic in Europa League.

1. Inghilterra (9 su 9) 16.152

2. Polonia (3 su 4) 13.625

- - -

3. Germania (7 su 7) 13.285

4. Spagna (8 su 8) 12.937

5. Italia (7 su 7) 12.178

6. Cipro (3 su 4) 11.406

7. Portogallo (4 su 5) 11.400

8. Francia (7 su 7) 10.928

9. Grecia (4 su 5) 9.900

10. Danimarca (2 su 4) 9.750