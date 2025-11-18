Juventus, può riaprirsi la trattativa per un regista. Tuttosport annuncia: "Occasione Xhaka"
L’edizione odierna di Tuttosport apre con il mercato, in particolare con il ritorno di fiamma in casa Juventus di Granit Xhaka. Dopo gli approcci estivi, si ripresenta la possibilità di prendere lo svizzero: la svolta tecnica induce Comolli a riflettere, per Spalletti sarebbe il profilo ideale.
Nel frattempo tirano un sospiro di sollievo alla Continassa per Dusan Vlahovic. L’attaccante infatti si è sottoposto a degli accertamenti strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni, confermando la diagnosi di sovraccarico.
Il serbo, dunque, dovrebbe essere perfettamente recuperato da Luciano Spalletti in vista del ritorno da grande ex a Firenze di sabato pomeriggio.
