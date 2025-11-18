Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma

Con il via alle trattative di gennaio che si avvicina (oggi ci separano 45 giorni esatti dall'inizio della finestra invernale dei trasferimenti) può essere utile provare a capire già adesso quali potrebbero essere gli obiettivi più sensibili che riguardano le squadre della nostra Serie A.

Di sicuro c'è che la Roma è alla disperata ricerca di un centravanti e che le voci attorno a Joshua Zirkzee siano tutto fuorché casuali. D'altronde quello che la punta ex Bologna sta vivendo al Manchester United è un calvario che va avanti ormai da un anno e mezzo. Aveva iniziato anche benino, appena arrivato, ma dopo poco anche lui è finito nel tritacarne dei Red Devils, che tutto ingloba e nulla e nessuno risparmia. Il momento dell'addio, alla ricerca di nuova linfa, non sembra più procrastinabile e proprio di questo ha intenzione di approfittare la Roma. I giallorossi, però, non saranno da soli nella corsa. Ed è per questo motivo che stanno già provando a muoversi adesso, con l'intenzione di anticipare la concorrenza, probabilmente folta.

JOSHUA ZIRKZEE (attaccante, 2001, olandese) sotto contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2029 (opzione per il 2030), acquistato a luglio 2024 dal Bologna per 42,5 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 28 milioni di euro.