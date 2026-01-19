TMW Ravanelli sulla nuova Juve: "Yildiz è il futuro, Openda e David mi sembrano spaventati"

Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Fabrizio Ravanelli ha parlato anche della Juve di Spalletti: "Questa squadra credo che sia capace di qualsiasi exploit, lo abbiamo visto, sta crescendo. Sicuramente la sconfitta di Cagliari fa veramente male, perché se avessimo vinto con il Cagliari avremmo dato continuità ad un ciclo importante nonostante il punto con il Lecce. Oggi questa squadra credo che debba migliorare soprattutto nell'essere cinica, nel cercare di migliorare nella finalizzazione, perché può non solo entrare nelle prime quattro e perché no superare anche i turni in Champions, e essere forse quella mina vagante che spesso non rispecchia il blasone della società Juventus, perché di solito la Juventus è stata sempre una squadra che metteva paura a livello internazionale, quindi mi auguro che possa tornare prima possibile a far paura anche agli avversari".

Una domanda sugli attaccanti della Juve: Vlahovic è infortunato, David è molto criticato, Openda non sta facendo bene, Yildiz è sicuramente il futuro e qualcuno con quel dieci sulla schiena lo paragona ad Alessandro, dammi un po' giudizio su questi quattro.

"Per quanto riguarda Yildiz mi auguro sia il futuro della Juventus, il nuovo futuro capitano, credo che la Juventus abitui dei numeri dieci da Platini e Baggio, dei mostri sacri, e poter essere avvicinato a loro credo che sia in questo momento forse anche un po' azzardato, ma credo che per quello che ci ha fatto vedere, credo che abbia tutte le possibilità per diventare uno straordinario giocatore, soprattutto per la determinazione e la volontà, mi sembra un ragazzo molto maturo, un ragazzo intelligente, con una grande cultura del lavoro dall'esterno, non lo conosco personalmente, ma mi sembra un ragazzo veramente pronto a prendere la leadership di questa Juventus.

Poi per quanto riguarda Vlahovic, peccato che sia fatto male, ma sicuramente la parentesi di Juventus non è stata per lui un capitolo positivo. Invece per quanto riguarda Openda e David, sono due giocatori che forse in questo momento a loro manca soprattutto la tranquillità, mi sembrano due giocatori spaventati, ogni qualvolta entrano in campo, invece secondo me devono entrare in campo tranquilli, è vero che è una maglia che pesa, ma soprattutto in questi momenti si vedono i giocatori da Juventus o no, bisogna reagire e capire che quando scendi in campo indossi una maglia talmente gloriosa che devi mettere il cuore oltre l'ostacolo".