Cremonese-Fiorentina, la conferma dai convocati di Vanoli: riecco Kean. Fuori invece Fortini
La Fiorentina domani sera è attesa dalla partita delle ore 20:45 allo stadio Zini, sul campo della Cremonese, ultimo match della 29^ giornata di Serie A e vera e propria sfida salvezza, considerando che le due squadre sono rispettivamente al 17° e 18° posto della classifica.
Il tecnico dei toscani Paolo Vanoli ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno di domani della Fiorentina. Come anticipato qui su TMW, rientra tra i disponibili Kean, sul cui impiego dal 1' rimangono però forti dubbi. Nel caso, pronto Piccoli. Assente invece il giovane esterno Fortini, vittima di una lombalgia.
CREMONESE vs FIORENTINA, I CONVOCATI DI VANOLI
Portieri: De Gea, Leonardelli,
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Kean, Piccoli.