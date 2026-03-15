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Bologna, Vitik: "Vittoria importante oggi. Ora ci prepariamo al meglio per la Roma"
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17.00 - Conferenza stampa post-gara di Martin Vitik, giocatore del Bologna, dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo il match con il Sassuolo valido per la 29esima giornata di Serie A. Tra poco la diretta con le sue dichiarazioni.
17.15 - Inizia la conferenza.
Che partita è stata?
"È stata una vittoria molto importante quella di oggi, sapevamo che il Sassuolo era una squadra difficile da affrontare e siamo contenti, adesso ci prepariamo alla partita di giovedì".
In campionato è tutto aperto per voi...
"Sì, la lotta è ancora tutta aperta. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto in occasione della sfida con la Roma in Europa, dobbiamo lottare, dobbiamo combattere".
17.16 - Termina la conferenza stampa.
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