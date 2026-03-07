Ravanelli: "Juventus, con Spalletti si può aprire un ciclo come fu con Lippi. E' l'uomo giusto"
Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus attuale e di mister Luciano Spalletti: "Credo possa aprire un ciclo come ha fatto Lippi: abbiamo sempre espresso un grande calcio, c'è qualcosa da sistemare come la difesa, ma è certamente l'uomo giusto. Ho incontrato Luciano alla serata in memoria di Gianluca: tempo fa gli avevo detto che un giorno mi sarebbe piaciuto vederlo sulla panchina della Juve".
Per quanto riguarda invece tirare fuori il carattere, l'ex attaccante e vincitore della Champions League nel 1996 è convinto che è una cosa che si possa fare: "Ora la Juve si sta ricostruendo, ma sono convinto che dal prossimo anno saranno pronti a lottare per vincere lo scudetto".
