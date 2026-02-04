Regalo di Kamaté, Bonny lo scarta: stacco di testa e 1-0 dell'Inter al Torino
Ange-Yoan Bonny sblocca una gara bloccatissima! Grande azione personale di Kamaté, che supera Obrador e propone un cross al bacio per la deviazione di testa del centravanti francese dell'Inter: Paleari in uscita manca l'intervento, palla in fondo alla rete ed 1-0 dei nerazzurri. Torino costretto a inseguire dopo 36 minuti.
