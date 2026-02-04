Fantacalcio, i migliori portieri dopo 23 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia dopo 23 giornate presi da Fantalab.
1 - Carnesecchi: 23 presenze - fantamedia 5.85 - media voto 6.46 - 20 gol subiti - 9 clean sheet - 2 rigori parati
2 - Maignan: 22 presenze - fantamedia 5.81 - media voto 6.40 - 17 gol subiti - 9 clean sheet - 2 rigori paratI - 3 ammonizioni
3 - Milinkovic-Savic: 17 presenze - fantamedia 5,76 - media voto 6.18 - 13 gol subiti - 7 clean sheet - 2 rigori parati
4 - Svilar: 23 presenze - fantamedia 5.72 - media voto 6.33 - 14 gol subiti - 10 clean sheet
5 - Butez: 23 presenze - fantamedia 5.50 - media voto 6.11 - 16 gol subiti - 12 clean sheet
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Insigne: "Il Pescara mi ha lanciato, ora voglio regalare la salvezza. Napoli? C'è stato un contatto"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile