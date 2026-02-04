Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, i migliori portieri dopo 23 giornate

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia dopo 23 giornate presi da Fantalab.

1 - Carnesecchi: 23 presenze - fantamedia 5.85 - media voto 6.46 - 20 gol subiti - 9 clean sheet - 2 rigori parati

2 - Maignan: 22 presenze - fantamedia 5.81 - media voto 6.40 - 17 gol subiti - 9 clean sheet - 2 rigori paratI - 3 ammonizioni

3 - Milinkovic-Savic: 17 presenze - fantamedia 5,76 - media voto 6.18 - 13 gol subiti - 7 clean sheet - 2 rigori parati

4 - Svilar: 23 presenze - fantamedia 5.72 - media voto 6.33 - 14 gol subiti - 10 clean sheet

5 - Butez: 23 presenze - fantamedia 5.50 - media voto 6.11 - 16 gol subiti - 12 clean sheet

