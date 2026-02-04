Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero

È di ieri la notizia dell'arresto dell'ultrà di 19 anni che ha lanciato il petardo domenica scorsa durante Cremonese-Inter. Secondo quanto riportato da Sky TG24, il giovane appartiene al gruppo dei Viking e fa parte del contesto nerazzurro. È importante sottolineare come però non avrebbe precedenti legati alla nota inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano.

L'avvocato che difende il ragazzo è Mirko Perlino, che avrà il compito di cercare di farlo scagionare. Intanto il pm ha disposto che l'udienza di convalida dell'arresto si terrà oggi nel carcere milanese di San Vittore. Dopo l'interrogatorio, il gip deciderà sulla convalida e la eventuale misura cautelare. Intanto la Digos di Cremona cerca ancora i responsabili "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match".

Colui che è stato arrestato, sottolineano le autorità, non è lo stesso tifoso romagnolo che è stato trovato in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 40enne incensurato appartiene all'Inter Club di San Marino e ha perso l'ultima falange dell'indice e del medio, mentre il resto è stato ricostruito e salvato dall'équipe della Chirurgia della mano dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.