Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"

Giorni piuttosto intensi quelli recentemente vissuti da Simone Ianesi, che è approdato alla Pianese - dopo aver salutato il Pontedera - e ha esordito in immediato con la nuova squadra, già sabato 31 gennaio, nello sfortunato match casalingo contro la Vis Pesaro.

Quest'oggi, il giocatore si è presentato ai canali ufficiai del club: "Sono molto felice di essere qui, ho trovato un ambiente molto accogliente, una piccola famiglia, e devo dire che mi sto trovando molto bene. Io sono un giocatore rapido, a cui piace puntare l’uomo e creare superiorità in fase offensiva, mi piace partire largo da sinistra e rientrare per calciare a giro. Chiaramente dispiace aver esordito con una sconfitta, perché ovviamente il risultato non ci ha premiati, ma son certo che da ora in poi le cose andranno meglio. Io cerco sempre di dare il massimo, di creare più occasioni possibili e spero di riuscire a farne ancora di più nelle prossime partite”.

Una nota finale va al prossimo impegno delle zebrette amiatine, che domenica faranno visita alla capolista Arezzo: "Sarà una gara molto dura contro la capolista. Sappiamo che è una squadra costruita per vincere il campionato e lo sta dimostrando, ma credo che anche noi potremo giocarci la partita. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo per tornare a casa con dei punti".