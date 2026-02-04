Mauro: "Baroni stia tranquillo per il futuro al Toro, il mercato di gennaio gli ha dato giocatori"

Vittoria per 2-1 dell'Inter, che si aggiudica il primo quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino e stacca il pass per la doppia semifinale, dove affronterà la vincente del confronto di martedì prossimo, al Maradona, tra il Napoli e il Como.

Al termine della partita, dagli studi di Sport Mediaset nei quali si trova per commentare la sfida, ha così parlato l'ex attaccante Massimo Mauro, nelle sue vesti di opinionista: "Di fronte c'era l'Inter, anche se rimaneggiata, ma sono stati dentro la partita fino alla fine, riuscendo a tenere anche di più la palla nel secondo tempo e sono risultati pericolosi dopo il 2-1. Per il futuro Baroni può stare tranquillo, il mercato di gennaio gli ha dato qualche giocatore in più".

Prosegue e conclude nelle sue riflessioni Mauro, stuzzicato sul cambio di Thuram con Lautaro Martinez, che ha giocato più di mezz'ora nonostante le fatiche: "Credo che l'Inter ci tenga ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. Thuram a me è piaciuto, nella gestione della palla e nel gioco offensivo. Poi chiaro, Lautaro vorresti sempre che fosse preservato, ma per il campionato l'Inter può permettersi anche di rischiare qualcosina. Perché le altre sono forti, ma non come l'Inter. Io spero siano in forma per la Champions, soprattutto. Se però ha fatto più minuti del previsto, evidentemente questa era una partita importante per Chivu".