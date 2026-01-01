Samp, Ferrari e Viti tornano in gruppo. Necessità di accertamenti alla spalla per Giordano

Archiviato il calciomercato, con la sessione che si è conclusa lunedì 3 febbraio, la Sampdoria torna a pensare solo ed esclusivamente al campo, con il prossimo impegno che ormai si avvicina, e vedrà quindi la nuova rosa al completo: l'appuntamento è fissato a sabato pomeriggio alle ore 15:00, allo stadio 'Braglia', dove i blucerchiati affronteranno il Modena.

Di seguito riportiamo la nota del club:

"Prosegue sotto la pioggia a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Modena, in programma sabato al “Braglia” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta pomeridiana a base di attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitelle a pressione, alla quale hanno preso parte anche Alex Ferrari e Mattia Viti. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Simone Giordano (quest’ultimo in attesa di ulteriori accertamenti alla spalla sinistra). Percorso di recupero per Lorenzo Malanca.

Domani, giovedì, nuovo appuntamento al pomeriggio".