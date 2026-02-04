Mauro: "La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabile"

"La Juventus ha fatto bene a non prendere nessuno". Parla così a La Gazzetta dello Sport l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro, che spiega come la versione attuale di Jonathan David sia accettabile, mentre quella di Lois Openda va bene per rimpiazzarlo. C'è però la necessità per la Vecchia Signora di andare in Champions League per progettare i colpi in vista della prossima stagione: "La mano dell'allenatore è fondamentale, Spalletti ha fatto benissimo".

La mentalità che deve esserci a Torino però è diversa: "Bisogna dimenticare subito quello che facevi la domenica e pensare alla successiva. Deve solo giocare e vincere". Mauro non è d'accordo sul fatto che l'obiettivo debba essere l'ingresso in Europa quando il campionato ancora non è partito perché con quella maglia addosso l'obbligo è quello di puntare al massimo: "Ora si può dire però…".

Infine un giudizio su Yildiz e Inter-Juventus, gara considerata favorevole perché i nerazzurri hanno tutto da perdere, mentre i bianconeri poco: "Per tanto tempo siamo stati davanti a tutti, ora però saremo gli inseguitori e quindi possiamo giocare a mille. Tutti invece abbiamo sbagliato a pensare che se Kenan non gioca bene la squadra ha dei problemi grossi".