TMW Radio Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti

Si comincia ad allungare la classifica davanti, soprattutto tra le squadre che lottano per un posto in Champions League. E allora ci si chiede: quali le squadre ancora in corsa? Ecco la risposta degli opinionisti di TMW Radio.

Mimmo Cugini: "Io credo che ci sian odentro tutte, Roma compresa. Al Como manca ancora qualcosa e lo escludo. Oggi il Napoli rischia di più, vista la situazione che crea Conte in certi momenti della stagione. Sarebbe un fallimento clamoroso visto l'organico se rimanesse fuori, ma l'eccesso di tensione può destabilizzare l'ambiente. Quella che vedo meglio è la Juve per ora, che sicuramente arriverà tra le prime quattro, perchè si vede la mano del tecnico. Ci sono problemi nell'organico ma c'è identità di squadra".

Fabio Ravezzani: "La Juve è destinata a sopravanzare il Milan, il Napoli rischia perché ha il grosso punto interrogativo che è Conte, moltiplicatore di emozioni nel bene e nel male. La storia di Conte finisce sempre male e dopo poche stagioni".

Paolo Pacchioni: "Spalletti ha migliorato la Juventus, si è visto il cambio di passo nei risultati e nelle prestazioni. Mi sembra che Spalletti abbia mascherato il limite del deficit di qualità. Del gruppetto lì davanti la Juve è quella che dà più segnali positivi".

Guido De Carolis: "Inter, Milan e Napoli ci vanno, Juve, Roma e Como si giocano l'altro posto. Ad oggi credo che sia avvantaggiata la Juve. La Roma gioca ma ha troppi blackout. Il Como mi ricorda molto il Bologna di Motta e potrebbe anche arrivare il Como".

Enzo Bucchioni: "Il Napoli è la squadra più in difficoltà, ora ha perso anche il capitano Di Lorenzo, una perdita che si somma alle altre molto importanti. Fra la Roma e la Juventus sarà una gara equa, entrambe hanno ancora le coppe e sono in crescita. In questo momento vedo davanti la Juve, con Holm e Boga che completano due lacune che c'erano".

Giampaolo Gherarducci: "Il Milan vincendo ieri con 7 punti sulla Roma difficilmente potrà uscire dalle prime quattro. Saranno determinanti gli scontri diretti. Le altre vedo il Como che ha il vantaggio del Milan, ossia niente coppe. Le ultime partite fanno capire che la Juve ha delle chance in più della Roma, ma è ancora presto, perché tutto può cambiare".

Francesco Oppini: "La Juve la vedo al terzo posto, il Napoli è a rischio quarto. la Roma è una squadra solida, il Napoli ha troppe defezioni e dei fattori che aiutano le altre. Mi sembra una polveriera oggi il Napoli".

Fabrizio Ferrari: "Da quando è arrivato Spalletti, soprattutto da Bologna, si è vista una squadra diversa. Si è vista la sua mano. E il Napoli ha perso dei punti a confronto, mentre il Milan è sempre lì. Il Napoli va più lento delle altre, la Roma è lì. La Juve è la più vivace e vedo più in difficoltà la Roma".