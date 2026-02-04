Il Livorno sonda il mercato svincolati: nel mirino c'è l'ex Frosinone e Benevento Ciano
Lo scorso anno, da marzo a giugno, ha collezionato nove presenze con la maglia della Casertana, ma adesso un'altra esperienza in Serie C potrebbe profilarsi per Camillo Ciano, attaccante classe 1990 attualmente svincolato. Come infatti riporta il sito amaranta.it, il giocatore è finito nel mirino del Livorno, che starebbe sondando anche il mercato svincolati per rinforzare la rosa anche dopo la chiusura del mercato estivo, avvenuta alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio, quando all'hotel Sheraton di Milano erano presenti anche il presidente Joel Esciua e il Direttore Sportivo Alessandro Doga.
Un innesto di esperienza, sicuramente, quello legato a Ciano, che non andrebbe però a ringiovanire un attacco che ancora si regge sull'eterno Federico Dionisi, classe 1987, e Samuele Di Carmine, che ha un anno meno del collega. A ogni modo, non resta che attendere.
