Perugia, Gaucci: "L'accordo con Verre domenica notte. Ladinetti ci aveva già scelti..."

Come già abbiamo anticipato nel pomeriggio, è stata una giornata di presentazione in casa Perugia, con i tre ultimi acquisti del mercato che son stati presentati alla piazza.

Presente, alla conferenza, anche il Direttore Sportivo del club Riccardo Gaucci: "Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo mese di mercato, il nostro scouting Albero Marino, la nostra segretaria Eleonora Massetti, Hernan Garcia e gli altri. Ringrazio poi Valerio Verre, ci siamo accordati domenica notte, è li che è arrivato il suo ok definitivo, e so benissimo che aveva altre opportunità ma ha scelto noi: è un grandissimo onore. Ringrazio anche Polizzi, e colgo l'occasione per dire che con Ladinetti siamo davvero arrivati sul filo del rasoio, depositando il suo contratto alle 19.50 grazie scaltrezza del suo agente: addirittura il ragazzo era stato messo fuori rosa perché aveva scelto noi".

E la nota conclusiva è un augurio, una sorta di grido di speranza per il futuro: "Dai ragazzi, salviamo il Perugia con tutte le nostre forze".