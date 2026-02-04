Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, commentando così le scelte azzeccate dopo il 3-0 al Bologna: "Mah, ho scelto quelli che stavano in piedi (sorride, ndr)… Leao non stava benissimo, fortunatamente ho avuto l'occasione di farlo riposare, così almeno in questi 12 giorni si curerà. Stessa cosa per Pulisic. Cercheremo di averli al meglio a Pisa o nel finale di stagione. È entrato bene Fullkrug, Loftus-Cheek e Nkunku hanno fatto molto bene, ma come tutta la squadra".

5 punti dall'Inter e 7 di vantaggio sulla Roma. Quali bisogna guardare?

"Bisogna guardare i 7 perché il campionato è lungo e bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio, servono ancora tanti punti".

Oggi è arrivato pure un clean sheet.

"È importante, abbiamo fatto anche bene. Nel primo tempo si è concesso qualche tiro, nella ripresa è andata molto meglio".

Cosa vuole dire a Conte che ha detto che lei sta giocando poco quest'anno e per questo non si lamenta dei calendari?

"Io ho solo detto che sono dispiaciuto che quest'anno non giochiamo la Champions, speriamo di giocarla l'anno prossimo".

Che giocatore è Rabiot?

"Così come tutti i grandi campioni quando leggono la partita nei momenti di difficoltà e quando c'è da azzannare l'avversario sono molto bravi".

Questa pausa casca a pennello per voi?

"Sfrutteremo la sosta per cercare di recuperare soprattutto Leao e Pulisic".